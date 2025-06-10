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لبنان
بالفيديو.. الجفاف يسيطر على نبع في لبنان ويكشف حجم الأزمة
Lebanon 24
10-06-2025
|
13:30
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في مشهد يلخّص عمق الأزمة البيئية التي يعيشها
لبنان
، جفّ نبع معصايا في بلدة
عنجر
، منهياً بذلك تاريخاً طويلاً من العطاء شكل خلاله شريان حياة للمنطقة وركيزة أساسية في توازنها الطبيعي والاقتصادي.
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النبع، الذي لطالما غذّى برك عنجر التاريخية وأسهم في ريّ بساتينها ومزارعها، كان يشكّل نقطة التقاء بين التنوع البيولوجي والموروث الثقافي.
جفافه اليوم ليس مجرد حدث موسمي، بل مؤشر خطير على اختلال المنظومة البيئية وغياب
الحوكمة
الرشيدة في
إدارة المياه
.
وتعددت أسباب الجفاف، مثل انخفاض معدلات الأمطار، الضخّ العشوائي من المياه الجوفية، التعديات على مجاري المياه، وغياب الأطر القانونية الرادعة، كلها عوامل تآمرت على واحد من أبرز ينابيع
البقاع
.
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