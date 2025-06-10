لبنان أمام الفرصة الأخيرة في حصر السلاح... ماذا عن تجديد مهام اليونيفيل؟

كشفت مصادر دبلوماسية، مساء اليوم، أنها "المرة الاولى التي يرسل فيها طلب التجديد للقوات باكراً جدا وذلك بعد إدراك المسؤولين في لبنان لخطورة انهاء هذه المهام واهمية التمسك بها".

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وبحسب المصادر فإن " ايضا مع الدول الاوروبية ليست بوارد الموافقة على انهاء مهمة قوات حفظ السلا اليونيفيل في لبنان علماً أنها منفتحة على ".





كما افادت معلومات صحافية أن "السفيرة الأميركية في لبنان التقت المسؤولين اللبنانيين ومن بينهم رئيس الجمهورية وفي الرسالة ان لبنان امام فرصة اخيرة عليه التقاطها ووقف التباطؤ في تنفيذ حصر السلاح لأن لن تستطيع ردع اسرائيل عن تنفيذ ذلك بنفسها".