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لبنان

لبنان أمام الفرصة الأخيرة في حصر السلاح... ماذا عن تجديد مهام اليونيفيل؟

Lebanon 24
10-06-2025 | 14:43
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كشفت مصادر دبلوماسية، مساء اليوم، أنها "المرة الاولى التي يرسل فيها لبنان طلب التجديد للقوات باكراً جدا وذلك بعد إدراك المسؤولين في لبنان لخطورة انهاء هذه المهام واهمية التمسك بها". 
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وبحسب المصادر فإن "فرنسا ايضا مع الدول الاوروبية ليست بوارد الموافقة على انهاء مهمة قوات حفظ السلا اليونيفيل في لبنان علماً أنها منفتحة على النقاش". 


كما افادت معلومات صحافية أن "السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون التقت المسؤولين اللبنانيين ومن بينهم رئيس الجمهورية وفي الرسالة ان لبنان امام فرصة اخيرة عليه التقاطها ووقف التباطؤ في تنفيذ حصر السلاح لأن واشنطن لن تستطيع ردع اسرائيل عن تنفيذ ذلك بنفسها".
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