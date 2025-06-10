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لبنان

حول قرار إنهاء مهمتها في الجنوب... هذا ما أعلنته "اليونيفيل"!

Lebanon 24
10-06-2025 | 15:16
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أكّد المتحدث باسم قوات اليونيفيل في لبنان، أندريا تيننتي، أن "مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي قرار بعد بشأن عمل القوات الدولية في جنوب لبنان".
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وشدد تيننتي في حديث لـ"سبوتنيك" على "ضرورة الحذر من التقارير غير المؤكدة حول الاتفاق الأميركي - الإسرائيلي بشأن إنهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان"، مضيفاً: "علينا الانتظار حتى نهاية آب، عندما تنتهي ولاية اليونيفيل".


وأشار إلى أن "القوات الدولية تواصل تنفيذ أنشطتها كما في السابق، ونعمل مع الجيش اللبناني لدعمه في نشر قواته بالكامل".


تابع: "قمنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالعثور على عدد كبير من الأسلحة والمخازن والمواقع، ولا نزال نعمل لدعم السكان المحليين من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في هذه المنطقة".


وأوضح تيننتي أن "المناقشات لم تبدأ بعد في مجلس الأمن الدولي، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقرير مصير مهمة القوات الدولية، والذي يتكوّن من خمسين عضواً".


وفي السياق ذاته، أشار إلى أن "تمويل الأمم المتحدة لهذه القوات من المقرر أن يُناقش أيضاً في الجمعية العامة، وهذه مسألة أخرى علينا انتظارها".
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