حول قرار إنهاء مهمتها في الجنوب... هذا ما أعلنته "اليونيفيل"!

أكّد المتحدث باسم قوات اليونيفيل في ، ، أن " لم يتخذ أي قرار بعد بشأن عمل القوات الدولية في ".

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وشدد تيننتي في حديث لـ" " على "ضرورة الحذر من التقارير غير المؤكدة حول الاتفاق الأميركي - بشأن إنهاء مهمة اليونيفيل في جنوب لبنان"، مضيفاً: "علينا الانتظار حتى نهاية آب، عندما تنتهي ولاية اليونيفيل".





وأشار إلى أن "القوات الدولية تواصل تنفيذ أنشطتها كما في السابق، ونعمل مع لدعمه في نشر قواته بالكامل".





تابع: "قمنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالعثور على عدد كبير من الأسلحة والمخازن والمواقع، ولا نزال نعمل لدعم السكان المحليين من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد في هذه المنطقة".





وأوضح تيننتي أن "المناقشات لم تبدأ بعد في مجلس ، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تقرير مصير مهمة القوات الدولية، والذي يتكوّن من خمسين عضواً".





وفي السياق ذاته، أشار إلى أن "تمويل لهذه القوات من المقرر أن يُناقش أيضاً في ، وهذه مسألة أخرى علينا انتظارها".