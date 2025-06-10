نحو تسوية بلدية في طرابلس… لقاء برعاية المفتي يعيد خلط الأوراق

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بعد خلاف اسابيع بين مكونات ، شهدت المدينة خلال الساعات الماضية تطوراً لافتاً تمثّل في اجتماع عدد من المتنازعين في لقاء عُقد بدعوة من مفتي والشمال ، في محاولة لفتح باب التفاهم وإنهاء حالة الجمود التي أرخت بثقلها على .الخلاف يعود إلى الانقسام الحاد بين لائحتي "نسيج" و"رؤيا"، على خلفية ما اعتبرته "نسيج" خرقاً للتفاهم المسبق حول تقاسم رئاسة المجلس، بعد أن فاز بالرئاسة بدعم سرّي من أحد أعضاء "نسيج"، ما أدى إلى استقالة جماعية لـ12 عضواً وسقوط النصاب، من دون أن تُعقد أي جلسة بلدية منذ ذلك الوقت.وبعد تجاذبات طويلة، بدا أن المشاورات الأخيرة بدأت تُعيد خيوط التواصل، إذ شكّل الاجتماع لدى المفتي إمام أول جلسة فعلية تجمع الأطراف المختلفة منذ تفجّر الأزمة. وتشير المعطيات إلى إيجابية نحو اتفاق شامل يُنهي الخلاف، لكن الأمور لا تزال مرهونة بمواقف الأطراف من بعض الشروط المطروحة.البلدية، التي تُعدّ بحكم المنحلّة قانونياً في حال ثبوت الاستقالات، لا تزال معلّقة بين مسارين: التسوية الداخلية أو التوجه نحو انتخابات بلدية فرعية، وهو خيار معقد لوجستياً وإدارياً في ظل الأوضاع الراهنة.