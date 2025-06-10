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لبنان

جثة في القماطية

Lebanon 24
10-06-2025 | 16:34
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أفادت معلومات متداولة عن العثور على جثة في بلدة القماطية، من دون الكشف عن سبب الوفاة.
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