إشكال وإطلاق نار... وعمليّات دهم للجيش

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وقع اشكالا بين عائلتين في مزرعة بيت الطشم، قضاء ، تطور إلى إطلاق نار من دون إصابات.ويقوم الجيش اللبنانى بمداهمة المكان بحثا عن مطلقي النار. (الوكالة الوطنية)