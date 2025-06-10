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لبنان

إشكال وإطلاق نار... وعمليّات دهم للجيش

Lebanon 24
10-06-2025 | 16:55
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وقع اشكالا بين عائلتين في مزرعة بيت الطشم، قضاء الهرمل، تطور إلى إطلاق نار من دون إصابات.
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ويقوم الجيش اللبنانى بمداهمة المكان بحثا عن مطلقي النار. (الوكالة الوطنية)
 
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