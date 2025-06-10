أحدهم أُصيب بطلقات نارية في القدمين... إشكال في مخيم البداوي!

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وعلى الفور فر مطلق النار إلى جهة مجهولة، في حين تم نقل الجريح إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقّي العلاج حيث وُصفت حالته بالمستقرة.وبحسب المعلومات الأولية فإن خلفية الإشكال تعود إلى خلافات سابقة بين الطرفين.