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لبنان

أحدهم أُصيب بطلقات نارية في القدمين... إشكال في مخيم البداوي!

Lebanon 24
10-06-2025 | 16:15
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وقع إشكال مساء اليوم في منطقة وادي النحلة على اطراف مخيم البداوي ين كل من المدعو "م.ك" و "ح.ب" وهما من التابعية الفلسطينية، تطور إلى إطلاق نار من سلاح حربي، حيث أقدم  "ح.ب" على إطلاق النار باتجاه "م.ك" ، ما أدى إلى إصابته بطلقات نارية في القدمين، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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وعلى الفور فر مطلق النار إلى جهة مجهولة، في حين تم نقل الجريح إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقّي العلاج حيث وُصفت حالته بالمستقرة.


وبحسب المعلومات الأولية فإن خلفية الإشكال تعود إلى خلافات سابقة بين الطرفين. 
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