Advertisement

لبنان

بري: متمسكون بـ"اليونيفيل" و"حزب الله" لا يعترض

Lebanon 24
10-06-2025 | 22:41
A-
A+
Doc-P-1373303-638852174178588534.jpg
Doc-P-1373303-638852174178588534.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار" إن لبنان وأبناء الجنوب قبل سواهم يريدون بقاء "اليونيفيل" في بلداتهم والحفاظ على العلاقة المتبادلة بين الجانبين منذ قدوم وحداتها عام 1978.
Advertisement
اضاف: أن أي ديبلوماسي غربي أو أممي لم يفاتحه في أن القوة الدولية ستغادر الجنوب. ويكتفي بهذا الموقف الذي لا يختلف عن رؤيتي الرئيسين جوزف عون ونواف سلام اللذين يعبّران بدورهما عن إصرار لبناني جامع على بقاء "اليونيفيل" وتنفيذ المهمات المطلوبة منها، وخصوصا بعد عام 2006، لتطبيق القرار 1701 والتشديد على الدور الذي تضطلع به في مراقبة قرار وقف النار وتنفيذه بعد الحرب الأخيرة.
يتوقف بري عند الخروق والاعتداءات المتواصلة، وهذا ما شدد عليه أمام الموفد الفرنسي جان - أيف لودريان أمس، لكون باريس شريكة أساسية في لجنة مراقبة وقف الاعتداءات، فيما تخرج الإدارة الأميركية من دون أي قفازات ديبلوماسية وتقول إنها لا تعترض على استهداف إسرائيل للضاحية أو أهداف تحددها إذا كانت ضد "حزب الله".
 
ويتساءل بري أمام لودريان وكل من تواصل معه في الأيام الأخيرة عن "تمادي إسرائيل في خروقها والمؤامرة على اليونيفيل، من دون أي اكتراث أميركي أو غيره، وكيف يتم تدمير مجموعة من المباني لأكثر من مئة عائلة؟"
وفي خلاصة جولته مع لودريان، يشدد على ضرورة قيام فرنسا بدور أكبر وتحمل مسؤولياتها، فضلا عن التركيز على وجود "اليونيفيل" والتجديد لها.
ويبقى الحزب في مقدم المعنيين بدور "اليونيفيل" في الجنوب. ويرد قيادي في صفوفه بأن "لا مشكلة مع وجود القوة الدولية في الجنوب". ويؤكد مصدر في الأخيرة أنها لم تطرح في كل اجتماعاتها في مقرها العام في الناقورة وإجراءاتها على الأرض أنها ستقدم على سحب وحداتها، لكنها في المقابل لن تقبل باستمرار هذا التعاطي من بعض الاهالي والتطاول على عناصرها". 
اضاف: تحصل الإشكالات بسبب قيام دوريات لليونيفيل في أراض خاصة من دون مرافقة الجيش اللبناني، ولا يعترض الحزب على عملها، ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها".
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل وزيرة خارجية فنلندا: لبنان متمسك ببقاء "اليونيفيل"
lebanon 24
11/06/2025 10:05:32 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونيفيل: لا ننسق مع حزب الله ولا حاجة لمعلومات منه
lebanon 24
11/06/2025 10:05:32 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يعاتب بيئته…والجمهور يعترض!
lebanon 24
11/06/2025 10:05:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إعتراض دورية لـ"اليونيفيل" في وادي الحجير
lebanon 24
11/06/2025 10:05:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-06-11
02:30 | 2025-06-11
02:54 | 2025-06-11
02:45 | 2025-06-11
02:15 | 2025-06-11
02:15 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24