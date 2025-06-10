Advertisement

قال لـ"النهار" إن وأبناء الجنوب قبل سواهم يريدون بقاء "اليونيفيل" في بلداتهم والحفاظ على العلاقة المتبادلة بين الجانبين منذ قدوم وحداتها عام 1978.اضاف: أن أي ديبلوماسي غربي أو أممي لم يفاتحه في أن القوة الدولية ستغادر الجنوب. ويكتفي بهذا الموقف الذي لا يختلف عن رؤيتي الرئيسين جوزف عون ونواف سلام اللذين يعبّران بدورهما عن إصرار لبناني جامع على بقاء "اليونيفيل" وتنفيذ المهمات المطلوبة منها، وخصوصا بعد عام 2006، لتطبيق القرار 1701 والتشديد على الدور الذي تضطلع به في مراقبة قرار وقف النار وتنفيذه بعد الحرب الأخيرة.يتوقف عند الخروق والاعتداءات المتواصلة، وهذا ما شدد عليه أمام الموفد الفرنسي جان - أيف لودريان أمس، لكون شريكة أساسية في لجنة مراقبة وقف الاعتداءات، فيما تخرج من دون أي قفازات ديبلوماسية وتقول إنها لا تعترض على استهداف للضاحية أو أهداف تحددها إذا كانت ضد " ".ويتساءل بري أمام لودريان وكل من تواصل معه في الأيام الأخيرة عن "تمادي إسرائيل في خروقها والمؤامرة على اليونيفيل، من دون أي اكتراث أميركي أو غيره، وكيف يتم تدمير مجموعة من المباني لأكثر من مئة عائلة؟"وفي خلاصة جولته مع لودريان، يشدد على ضرورة قيام بدور أكبر وتحمل مسؤولياتها، فضلا عن التركيز على وجود "اليونيفيل" والتجديد لها.ويبقى الحزب في مقدم المعنيين بدور "اليونيفيل" في الجنوب. ويرد قيادي في صفوفه بأن "لا مشكلة مع وجود القوة الدولية في الجنوب". ويؤكد مصدر في الأخيرة أنها لم تطرح في كل اجتماعاتها في مقرها العام في الناقورة وإجراءاتها على الأرض أنها ستقدم على سحب وحداتها، لكنها في المقابل لن تقبل باستمرار هذا التعاطي من بعض الاهالي والتطاول على عناصرها".اضاف: تحصل الإشكالات بسبب قيام دوريات لليونيفيل في أراض خاصة من دون مرافقة ، ولا يعترض الحزب على عملها، ولا نقبل بتعديل المهمات التي تقوم بها".