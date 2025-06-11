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لبنان

بخمسين جنديًا.. قوة إسرائيلية تتوغل في الجنوب

Lebanon 24
11-06-2025 | 00:54
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أنّ اكثر من 50 جنديا اسرائيليا معاديا تجاوزوا الخط الازرق في منطقة "بئر شعيب" شرق بلدة بليدا.
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واشارت المعلومات إلى أنّ جيش العدو أدخل معه جرافتين وباشروا عملية تجريف في المكان نفسه الذي ازال فيه الجيش الخرق السابق.
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