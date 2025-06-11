بخمسين جنديًا.. قوة إسرائيلية تتوغل في الجنوب

أفادت مندوبة " " عن أنّ اكثر من 50 جنديا اسرائيليا معاديا تجاوزوا الخط الازرق في منطقة "بئر " شرق بلدة بليدا.

Advertisement

واشارت المعلومات إلى أنّ جيش العدو أدخل معه جرافتين وباشروا عملية تجريف في المكان نفسه الذي ازال فيه الجيش الخرق السابق.