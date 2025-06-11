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تشهد بعض بلدات في الأيام الأخيرة توترات أمنية بين دوريات قوات اليونيفيل وعدد من الأهالي، وسط اعتراضات متكررة على تحركات الوحدات الدولية خارج التنسيق مع الجيش . ورغم تصاعد هذه الإشكالات، تشير المعطيات إلى أن يبذل جهودًا لاحتواء التوتر ومنع تفلّت الأمور، خلافًا لما قد يُفترض في بعض التحليلات.مصادر متابعة تؤكد أن الحزب لا يرغب في أي مباشر مع القوات الدولية، ويفضّل أن تبقى مهام اليونيفيل قائمة ضمن الإطار الرسمي، تحاشيًا لتحميل الأهالي أو بيئة مسؤولية تعطيل مهمات أممية.ويبدو أن الحزب يسعى للفصل بين الموقف الشعبي الغاضب والتحرك السياسي المنضبط، بحيث لا يُتخذ أي قرار مستقبلي بشأن دور اليونيفيل نتيجة إشكالات ميدانية محدودة.