"البيئة" تطلاق مناقصة لشراء أجهزة قياس الملوثات في الهواء

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أعلن المكتب الاعلامي في في بيان، أن "الوزارة تستعد لإطلاق مناقصة بالتعاون مع UNOPS لشراء أجهزة لجمع عينات الهواء في إطار تنفيذ مشروع "الحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة من خلال في اقتصاد دائري"، والمموّل بهبة من العالمي عبر ".وأشار الى أن "هذه الخطوة تهدف إلى قياس مستويات التلوث الهوائي الناتج عن المكبات العشوائية، خصوصًا في منطقتي والنبطية، كما ستُساهم هذه البيانات في تقييم إمكانات إنشاء مطامر صحية في هاتين المنطقتين".وأوضح ان "هذه الخطوة تندرج في اطار خطة وزارة البيئة، وخصوصاً ما يتعلق بمكافحة تلوث الهواء وهو الأمر الذي أضاءت عليه وزيرة البيئة الدكتورة في أكثر من مناسبة".