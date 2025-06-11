خلال أقل من 24 ساعة.. شقيقان متورطان بجريمة قتل في قبضة الأمن

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على الفور، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم بما أمكن من السرعة، بالتنسيق مع المختص".



أضافت:" بناء عليه، باشرت القطعات المختصة في اجراءاتها في موقع حصول جريمة القتل. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الى تحديد هوية المتورطَين الرئيسيَين، وهما الشقيقان خ. ص. (مواليد عام 1998، لبناني)، أ. ص. (مواليد عام 2000، لبناني)". أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أنّ "بتاريخ 8-6-2025 وفي محلة ، تعرض الشاب (م. ه.، مواليد عام 2005، لبناني) للطعن بآلات حادة نتيجة أشكال حصل بينه وبين عدد من الأشخاص. نُقل الضحية على اثرها الى المستشفى بحالة حرجة، ثمّ فارق الحياة متأثراً بجراحه. وقد فرّ المتورطون الى جهة مجهولة. أدت هذه الجريمة الى توتر الوضع الامني في المحلة، وسادت حالة من الغضب بين المواطنين.على الفور، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم بما أمكن من السرعة، بالتنسيق مع المختص".أضافت:" بناء عليه، باشرت القطعات المختصة في اجراءاتها في موقع حصول جريمة القتل. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الى تحديد هوية المتورطَين الرئيسيَين، وهما الشقيقان خ. ص. (مواليد عام 1998، لبناني)، أ. ص. (مواليد عام 2000، لبناني)".

تابعت:" في أقل من ٢٤ ساعة، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت الشعبة من تحديد مكان اختبائهما داخل شقة في محلة القبة، حيث عملت إحدى دورياتها على مداهمة المكان وتوقيفهما".



ختمت:" أجري المقتضى القانوني بحقهما، وتم تسليمهما الى القطعة المعنية، بناء على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي المتورطين في الجريمة".