Advertisement

لبنان

خلال أقل من 24 ساعة.. شقيقان متورطان بجريمة قتل في قبضة الأمن

Lebanon 24
11-06-2025 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1373481-638852392479599851.png
Doc-P-1373481-638852392479599851.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أنّ "بتاريخ 8-6-2025 وفي محلة القبة، تعرض الشاب (م. ه.، مواليد عام 2005، لبناني) للطعن بآلات حادة نتيجة أشكال حصل بينه وبين عدد من الأشخاص. نُقل الضحية على اثرها الى المستشفى بحالة حرجة، ثمّ فارق الحياة متأثراً بجراحه. وقد فرّ المتورطون الى جهة مجهولة. أدت هذه الجريمة الى توتر الوضع الامني في المحلة، وسادت حالة من الغضب بين المواطنين.
Advertisement

على الفور، أعطيت الاوامر للعمل على تحديد هوية المتورطين وتوقيفهم بما أمكن من السرعة، بالتنسيق مع القضاء المختص".

أضافت:" بناء عليه، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها في موقع حصول جريمة القتل. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هوية المتورطَين الرئيسيَين، وهما الشقيقان خ. ص. (مواليد عام 1998، لبناني)، أ. ص. (مواليد عام 2000، لبناني)".
تابعت:" في أقل من ٢٤ ساعة، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت الشعبة من تحديد مكان اختبائهما داخل شقة في محلة القبة، حيث عملت إحدى دورياتها على مداهمة المكان وتوقيفهما".

ختمت:" أجري المقتضى القانوني بحقهما، وتم تسليمهما الى القطعة المعنية، بناء على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي المتورطين في الجريمة".
مواضيع ذات صلة
فلسطينيان في قبضة الأمن.. حاولا القيام بجريمة قتل
lebanon 24
11/06/2025 14:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عملية أمنية في الشمال.. مشتبه بهما بجريمة قتل في قبضة الجيش
lebanon 24
11/06/2025 14:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجهات الأمنية السورية ألقت القبض على متورط في فيديو تعذيب
lebanon 24
11/06/2025 14:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يتسلم أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف باسكال سليمان وقتله
lebanon 24
11/06/2025 14:33:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:23 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:47 | 2025-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:28 | 2025-06-11
07:23 | 2025-06-11
07:09 | 2025-06-11
07:06 | 2025-06-11
07:03 | 2025-06-11
07:01 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24