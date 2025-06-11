فياض: ‏الاستهداف المتكرّر للمدنيين يُعد خرقًا فاضحًا للسيادة

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دان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"النائب في تصريح "الجريمة الصهيونية الغادرة التي ارتكبها العدو في بلدة ، وأدّت إلى "‏استشهاد مواطن ونجله العسكري في ، وإصابة الابن الآخر بجروح بالغة".وتقدّم النائب فياض "‏بأحرّ التعازي لذوي الشهيدين وقيادة الجيش اللبناني "،قائلا: "نؤكد أن هذا الاعتداء الإجرامي بحق مدنيين ‏عزّل، إنما يفضح الطبيعة العدوانية لهذا الكيان الذي لا يحتاج إلى ذرائع لتبرير جرائمه، وأن كل ‏المزاعم التي يسوقها حول أهداف عسكرية ما هي إلا أكاذيب واهية ليغطي حقيقته ككيان إرهابي ‏مجرم". ‏اضاف: "إن هذا الاستهداف المتكرّر للمدنيين يُعد خرقًا فاضحًا للسيادة ولقرار وقف إطلاق النار والمواثيق ‏والأعراف الدولية والقوانين الإنسانية، ويحتّم على موقفًا حازمًا على المستويين ‏المحلي والدولي، اتجاه لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار التي لا طائل لدورها واستمرار ‏التعاون معها، ومن خلال رفع شكوى عاجلة إلى واستدعاء سفراء الدول ‏الضامنة للاتفاق للضغط على هذا العدو الغادر، ووضع حدّ لعدوانيته المتمادية والمدعومة بغطاء ‏أميركي سافر".‏وتابع: "في موازاة هذا العدوان، نؤكد على ضرورة المعالجة الهادئة والحكيمة والمسؤولة لأي احتكاك أو ‏توتر يحصل بين أهالي الجنوب وقوات اليونيفيل الذين يدخلون القرى والبلدات والأملاك الخاصة ‏من دون تنسيق أو حضور الجيش اللبناني، في الوقت الذي لا يلمسون أثرًا لدور اليونيفيل في ‏معالجة استمرار احتلال العدو الاسرائيلي لأراضي لبنانية، والقيام بعمليات توغّل والإمعان ‏بالاغتيالات والأعمال العدائية في منطقة عمليات القوات الدولية وفقا للقرار 1701 ".‏وقال: "على الرغم من ذلك نحن نتطلع إلى علاقة إيجابية بين الأهالي والقوات الدولية، حيث من المفترض ‏أن تكون العلاقة مبنية على الثقة والاطمئنان والأمان لا على الشك والارتياب والشعور بالانحياز.‏ إننا نؤكد على أهمية وجود قوات اليونيفيل في الجنوب في إطار تنفيذ القرار 1701 بالتنسيق مع ‏الجيش اللبناني، وضمن دورها المحدد في منع الخروقات والاعتداءات ، ومساعدة الدولة ‏ في بسط سيادتها".‏وختم: "إننا إذ نأسف لمحاولات البعض إعطاء أبعادًا غير موجودة لبعض الأحداث، ندعو الجميع إلى تغليب ‏المصلحة الوطنية وجعلها فوق كل اعتبار".