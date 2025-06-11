ميقاتي: على "حزب الله" تنقية بيئته ووجود "اليونيفيل" يشكل استمراراً للرعاية الدولية للبنان

قال في بيان:

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إزاء تكرار الاعتداءات على قوات اليونيفيل، بالتزامن مع المزيد من المتعاملين مع العدو الاسرائيلي، يتوجب على " " بذل المزيد من الجهود لتنقية بيئته، لئلا يكون جزءاً ممن يشاركون في مخطط الإطاحة باليونيفيل أو تقويض دورها.

إنَّ وجود اليونيفيل في الجنوب، يشكل استمراراً للرعاية الدولية للبنان، أما الخطر الأكبر فهو اعتبار البعض أن التخلي عن اليونيفيل إنجاز، لأنَّ ذلك سيدخل في مرحلة لا تحمد عقباها على صعيد والواقع الميداني.