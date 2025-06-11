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لبنان

للراغبين بالمغادرة من السوريين والفلسطينيين... إعلان من الأمن العام

Lebanon 24
11-06-2025 | 06:41
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"تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تقديم تسهيلات للراغبين بالمغادرة من الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظامي الدخول والإقامة عبر المراكز الحدودية البرية وفقاً لما يلي:
- الداخلون بصورة شرعية إعتباراً من تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤ وتخلفوا عن المغادرة ضمن المهلة الممنوحة لهم دون استيفاء أي رسوم ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم.
- الداخلون بصورة غير شرعية (خلسة) دون استيفاء أي رسوم ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم.
يعمل بهذا التدبير لغاية ١٥/٠٧/٢٠٢٥ ضمناً.
 
للإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت: 
www.general-security.gov.lb او مراجعة  CALL CENTER على الرقم 1717".
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