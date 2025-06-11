للراغبين بالمغادرة من السوريين والفلسطينيين... إعلان من الأمن العام

صدر عن في البيان التالي:

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"تعلن العام عن تقديم تسهيلات للراغبين بالمغادرة من الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في المخالفين لنظامي الدخول والإقامة عبر المراكز الحدودية البرية وفقاً لما يلي:

- الداخلون بصورة شرعية إعتباراً من تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٤ وتخلفوا عن المغادرة ضمن المهلة الممنوحة لهم دون استيفاء أي رسوم ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم.

- الداخلون بصورة غير شرعية (خلسة) دون استيفاء أي رسوم ودون إصدار بلاغات منع دخول بحقهم.

يعمل بهذا التدبير لغاية ١٥/٠٧/٢٠٢٥ ضمناً.

للإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع للأمن العام على الإنترنت:

www.general-security.gov.lb او مراجعة CALL CENTER على الرقم 1717".