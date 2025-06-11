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لبنان

بري بحث مع الفرزلي والعريضي في المستجدات السياسية

Lebanon 24
11-06-2025 | 07:06
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، وبحث معه في تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.
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كما تابع رئيس المجلس المستجدات السياسية وشؤوناً عامة خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي.
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