بري بحث مع الفرزلي والعريضي في المستجدات السياسية

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استقبل في ، مجلس النواب السابق ، وبحث معه في تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية.كما تابع رئيس المجلس المستجدات السياسية وشؤوناً عامة خلال لقائه الوزير السابق .