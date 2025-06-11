رعد التقى لودريان: نؤكد دعم مشاريع الإصلاح والتمديد لقوات اليونيفيل

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استقبل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" ، المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى ، برفقة سفير في لبنان هيرفيه ماغرو، وحضور مسؤول العلاقات العربية والدولية في عمار ، في مقر الكتلة في حارة حريك.وخلال اللقاء، استعرض الطرفان التطورات السياسية في لبنان، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة على لبنان وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.كما قدم لودريان شرحاً عن جهود فرنسا لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار ، والتجديد لمهمة (اليونيفيل).وأكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" اهتمام الحزب بمناقشة مشاريع قوانين الإصلاح المحالة إلى المجلس النيابي، ودعم موقف الدولة في التمديد لقوات اليونيفيل.