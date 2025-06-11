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لبنان

رعد التقى لودريان: نؤكد دعم مشاريع الإصلاح والتمديد لقوات اليونيفيل

Lebanon 24
11-06-2025 | 09:42
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استقبل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، برفقة سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، وحضور مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله عمار الموسوي، في مقر الكتلة في حارة حريك.
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وخلال اللقاء، استعرض الطرفان التطورات السياسية في لبنان، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما قدم لودريان شرحاً عن جهود فرنسا لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار جنوب لبنان، والتجديد لمهمة قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل).

وأكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" اهتمام الحزب بمناقشة مشاريع قوانين الإصلاح المحالة إلى المجلس النيابي، ودعم موقف الدولة في التمديد لقوات اليونيفيل.
 

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