بعدما لامست الحرارة الـ36 درجة... هذا ما كشفه الأب إيلي خنيصر عن طقس الأيّام المقبلة

نشر المتخصص في الأحوال الجويّة الأب ، تقريره بشأن الطقس في والمنطقة، ليومي الخميس والجمعة 12 و13 حزيران.

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يُمارس المنخفض الموسمي نشاطاً ملحوظاً فوق ، من حيث تراجع قيم الضغط الجوّي نحو 996hpa، الامر الذي يساهم بتمدد الكتل اللاهبة نحو الاردن وسوريا بحيث تخطت درجات الحرارة ال 41 درجة، فانعكس الامر على لبنان متأثراً بدرجات لامست 35- 36 في يوم امس الثلاثاء واليوم الاربعاء ، بينما تراوحت ساحلا بين 30 و 32 درجة مع رطوبة 88% ، الأمر الذي اعطى الشعور الزائد بالحرّ وكأنّ الحرارة وصلت الى 35 درجة.

اجواءٌ صيفية مستمرة خلال الايام المقبلة، اي لغاية بعد ظهر يوم السبت، تترافق مع ضباب محلي فوق الساحل وعلى الجبال المطلة على البحر وغياب لأشعة الشمس عن هواة السباحة بنسبة 65% بسبب الرطوبة وتشكل الضباب المنخفض بين 400 و 900 متر.

من المنتظر ان تتراجع درجات الحرارة في البقاع يوم الاحد المقبل بمعدل 3 درجات مئوية، وتبقى ساحلا ضمن معدلاتها الموسمية بين 29 و 31 درجة ورطوبة مرتفعة جدا تصل احياناً الى 90%



الحرارة على الساحل: 30-32 نهاراً و 25 ليلاً

في البقاع: 35-36 نهاراً و 21 ليلا

على الجبال 1200 متر: 27 نهاراً و 19 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 24 نهاراً و 12 ليلاً

الرياح: غربية سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1006hpa

الرطوبة 88% ساحلا و 20% بقاعاً

حرارة المياه 28 درجة