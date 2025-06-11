Advertisement

لبنان

بعدما لامست الحرارة الـ36 درجة... هذا ما كشفه الأب إيلي خنيصر عن طقس الأيّام المقبلة

Lebanon 24
11-06-2025 | 10:16
A-
A+
Doc-P-1373611-638852594046158804.jpg
Doc-P-1373611-638852594046158804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر المتخصص في الأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، تقريره بشأن الطقس في لبنان والمنطقة، ليومي الخميس والجمعة 12 و13 حزيران.
Advertisement
يُمارس المنخفض الهندي الموسمي نشاطاً ملحوظاً فوق دول الخليج، من حيث تراجع قيم الضغط الجوّي نحو 996hpa، الامر الذي يساهم بتمدد الكتل اللاهبة نحو الاردن وسوريا بحيث تخطت درجات الحرارة ال 41 درجة، فانعكس الامر على لبنان متأثراً بدرجات لامست 35- 36 في البقاع يوم امس الثلاثاء واليوم الاربعاء ، بينما تراوحت ساحلا بين 30 و 32 درجة مع رطوبة 88% ، الأمر الذي اعطى الشعور الزائد بالحرّ وكأنّ الحرارة وصلت الى 35 درجة.
اجواءٌ صيفية مستمرة خلال الايام المقبلة، اي لغاية بعد ظهر يوم السبت، تترافق مع ضباب محلي فوق الساحل وعلى الجبال المطلة على البحر وغياب لأشعة الشمس عن هواة السباحة بنسبة 65% بسبب الرطوبة وتشكل الضباب المنخفض بين 400 و 900 متر.
من المنتظر ان تتراجع درجات الحرارة في البقاع يوم الاحد المقبل بمعدل 3 درجات مئوية، وتبقى ساحلا ضمن معدلاتها الموسمية بين 29 و 31 درجة ورطوبة مرتفعة جدا تصل احياناً الى 90%

الحرارة على الساحل:  30-32 نهاراً و 25 ليلاً
في البقاع: 35-36 نهاراً و  21 ليلا 
على الجبال 1200 متر: 27 نهاراً و  19 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 24 نهاراً و  12 ليلاً
الرياح: غربية  سرعتها بين 15 و 20 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1006hpa 
الرطوبة 88% ساحلا و 20% بقاعاً
حرارة المياه 28 درجة
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
طقس ربيعي دافئ وارتفاع بدرجات الحرارة.. هذا ما كشفه الاب خنيصر
lebanon 24
11/06/2025 18:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدوا موجة حارة ثانية ستضرب لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس الأيام المقبلة
lebanon 24
11/06/2025 18:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض كبير في درجات الحرارة ومنخفض جوي سيضرب لبنان.. هذا ما كشفه الاب خنيصر
lebanon 24
11/06/2025 18:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض في درجات الحرارة وتساقط أمطار... إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة
lebanon 24
11/06/2025 18:25:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:08 | 2025-06-11
11:04 | 2025-06-11
11:00 | 2025-06-11
10:59 | 2025-06-11
10:56 | 2025-06-11
10:48 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24