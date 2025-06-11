بالصورة.. غارة إسرائيلية تستهدف بيت ليف في جنوب لبنان

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، سيارة مدنية كانت مركومة أمام أحد المنازل في بلدة - .

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وذكرت المعلومات أن الحادثة حصلت في محيط البلدية، وتحدثت مصادر أولية عن أن الغارة أدت إلى سقوط وعدد من الجرحى.