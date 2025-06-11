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لبنان

حمدان وخلف وعدد من الشخصيات زاروا الشيخ عودة للاطمئنان إلى صحته

Lebanon 24
11-06-2025 | 11:31
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كتب النائب فراس حمدان عبر حسابه على منصة "إكس":
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"قمنا، إلى جانب الزميل النائب ملحم خلف، والصحافي محمود فقيه، بزيارة تضامنية إلى منزل سماحة الشيخ ياسر عودة، حيث اطمأننّا إلى صحته، وعبّرنا له عن تضامننا الكامل، وتمنّينا له الشفاء العاجل بعد الاعتداء الجبان والآثم الذي تعرّض له".


تابع: "إنّ هذا الاعتداء المشين لا يمكن السكوت عنه، ونعتبره استهدافًا صريحًا للكلمة الحرّة. نُطالب القضاء والأجهزة الأمنية باستكمال التحقيق، وكشف هوية المعتدين، وتبيان الدوافع الكامنة وراء هذا الاعتداء، ومحاسبتهم، وإنزال أشدّ العقوبات بحقهم، ليكونوا عبرةً لكلّ من يتطاول على المقامات الوطنية، ولإنهاء زمن الإفلات من العقاب".
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