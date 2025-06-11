حمدان وخلف وعدد من الشخصيات زاروا الشيخ عودة للاطمئنان إلى صحته

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"قمنا، إلى جانب الزميل النائب ، والصحافي ، بزيارة تضامنية إلى منزل الشيخ ، حيث اطمأننّا إلى صحته، وعبّرنا له عن تضامننا الكامل، وتمنّينا له الشفاء العاجل بعد الاعتداء الجبان والآثم الذي تعرّض له".تابع: "إنّ هذا الاعتداء المشين لا يمكن السكوت عنه، ونعتبره استهدافًا صريحًا للكلمة الحرّة. نُطالب والأجهزة الأمنية باستكمال التحقيق، وكشف هوية المعتدين، وتبيان الدوافع الكامنة وراء هذا الاعتداء، ومحاسبتهم، وإنزال أشدّ بحقهم، ليكونوا عبرةً لكلّ من يتطاول على المقامات الوطنية، ولإنهاء زمن الإفلات من العقاب".