سلام التقى وفدًا من لجنة مهرجانات بعلبك الدولية... وهذا ما تم عرضه

Advertisement

استقبل الرئيس وفدا ضم رئيسة لجنة مهرجانات الدولية السيدة نايلا ، ومحافظ مدينة ، ورئيس للدراسات والتدريب رامي اللقيس، وعضو لجنة المهرجانات لميا مبيض في حضور مستشارة الرئيس سلام هند ، وقدمت اللجنة دعوة للرئيس سلام لحضور فعاليات المهرجان.وأعلنت دوفريج بعد اللقاء:" اتينا كلجنة لمهرجانات بعلبك ومدينة بعلبك لدعوة سلام لحفل الافتتاح في25 وايضا لحفل الفنانة هبة طوجي مع الفنان الكبير أسامة رحباني في8 اب، وكانت الفكرة بوجود المحافظ الدكتور رامي لقيس ان نتكلم عن اوضاع التنمية الاجتماعية والمشاركة التي نقوم بها مع اهالي بعلبك من إجل تطوير التعاون مع المدينة.وأعلن المحافظ خضر بدوره: أطلعنا اليوم دولة الرئيس على اشتياق اهالي بعلبك لعودة الفرح لهذه المدينة التي مرت بظروف صعبة السنة الماضية بسبب الحرب التي حصلت، فبعلبك مشتاقة للفرح وأهالي بعلبك مشتاقون للسواح والزوار، واطلعناه على جميع التحضيرات اللوجستية المرافقة للتحضير للمهرجانات، ونحن نتوقع ان يقصدنا الكثير من السواح والمغتربين ومن المواطنين، فأهالي المدينة هم الاساس في هذه المهرجانات التي ينتظرونها وهم أهل الكرم والضيافة.وأعلن اللقيس من ناحيته ؛ دعونا باسم الجمعية للدراسات والتدريب ومجموعة كبيرة من شباب بعلبك، دولة الرئيس الى لقاء في المدينة من اجل الحوار، لأن رمزية وجوده في بعلبك تعني عودة للأمن وللدولة.أضاف: بدأنا منذ الان التحضير لاستقبال السواح ولدينا حملة اسميناها" أهلا بالمهرجانات"، بدأ فيها أهل بعلبك التحضير لتنظيف مداخل القلعة وزراعتها بالورود وان شاء الله يكون هذا الصيف واعدا، وتكون المهرجانات مميزة هذه السنة من اجل عودة الحياة الى المدينة ومحيطها.