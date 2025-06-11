Advertisement

لبنان

بعد الاعتداء عليه... وفد من "حزب الله" يطمئن لصحة الشيخ عودة وهكذا علّق الأخير

Lebanon 24
11-06-2025 | 13:24
A-
A+
Doc-P-1373712-638852704254074020.png
Doc-P-1373712-638852704254074020.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وفد علمائي من حزب الله الشيخ ياسر عودة في منزله في منطقة الجناح للإطمئنان على صحته بعد حادثة الاعتداء التي تعرّض لها يوم أمس في منطقة حارة حريك، وضم الوفد مسؤول وحدة الأنشطة الثقافية في حزب الله علي فحص، ومسؤول الثقافي في حزب الله بمنطقة بيروت الشيخ ياسر فلحة، ومسؤول التبليغ في حزب الله بمنطقة بيروت الشيخ ناصر الحركة، وعدد من العلماء.
Advertisement


وشدد الشيخ ياسر عودة على ضرورة أن نوحّد جميعاً كلمتنا في هذا الظرف العصيب، لأن البلاءات كثيرة مع الأسف، ولا بد في الأزمات الخطرة أن نجمّد الخلافات أمام الأولويات، لأننا أهل دين.


وقال الشيخ عودة، لا يمُكن أن نحمّل مسؤولية ما حصل بالأمس لأي جهة أو أحد، فنحن ننتظر نتائج التحقيق، لأن التوقيت والفعل مشبوه في ظل الأزمات التي نعيشها، ولذلك نسأل الله تعالى أن يرأب صدعنا، ويوحّد كلمتنا، وينصر مجاهدينا، ويرحم شهدائنا، ويرفع مكانتنا، ويزيل هذه الغُمّة عن هذه الأمة.


بدوره مسؤول وحدة الأنشطة الثقافية في حزب الله السيد علي فحص قال إن ما حصل مع الشيخ ياسر عودة هو عمل مُدان ومستنكر بكل ما للكلمة من معنى، لأن هذا العمل لا يُمثّل ثقافة بيئتنا ومجتمعنا، وحتى لو كان هناك اختلاف في الرأي هنا أو هناك، فلا يُعبّر عنه بهذه الطريقة، وإن كان المنشأ ليس الاختلاف بالرأي، وإنما هو تجني واعتداء على إنسان له مكانته في المجتمع والبيئة الدينية والتبليغ الديني والعمل الإسلامي.


وشدد  فحص على أن الاعتداء على الشيخ ياسر بهذه الطريقة ، مستنكر بكل ما للكلمة من معنى، وهو لا يمت إلى أي جهة بأي صلة، لأن كل جهة عادة لها قيمها وأخلاقها وسلوكياتها التي تعبّر عنها، وبالأخص أننا نعيش في مرحلة حساسة ودقيقة جداً تحتاج إلى أن نلُم ونجمع صفوفنا وطاقاتنا مع بعضنا البعض، لا سيما وأنه أمامنا عدو شرس وخطر، ونحن لا نزال نواجهه بأسلوب أو بآخر، ولم تنتهِ مفاعيل هذه الحرب الشرسة التي شنها علينا، وعليه، فإن مواجهة التحديات الكبيرة تحتاج إلى أن نكون جميعنا يداً واحدة، وقلب واحد، ونسير في الاتجاه نفسه.


وختم  فحص بالقول إن أي عمل يراد منه أن يخدش هذه الوحدة والألفة في مجتمعنا، هو قطعاً مستنكر، فكيف إذا كان على مستوى التعدي على حُرمة إنسان والتطاول عليه وضربه في الشارع أمام الملأ.
مواضيع ذات صلة
وفد من مؤسسة المرجع فضل الله زار الشيخ عودي مستنكرا الاعتداء عليه
lebanon 24
12/06/2025 00:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"مقزز".. هكذا علّق وهاب على الإعتداء على الشيخ ياسر عودة
lebanon 24
12/06/2025 00:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حمدان وخلف وعدد من الشخصيات زاروا الشيخ عودة للاطمئنان إلى صحته
lebanon 24
12/06/2025 00:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الاعتداء على الشيخ ياسر عودة.. بيان توضيحي لمحاميه
lebanon 24
12/06/2025 00:40:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2025-06-11
16:29 | 2025-06-11
16:28 | 2025-06-11
16:13 | 2025-06-11
16:11 | 2025-06-11
16:03 | 2025-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24