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لبنان

مساءً... هذا ما يجري على طريق المطار (صورة)

Lebanon 24
11-06-2025 | 13:55
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أفادت غرفة التحكم المروري، مساء اليوم، عن سقوط جريح نتيجة انزلاق دراجة نارية قبل انفاق المطار باتجاه خلدة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة.
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