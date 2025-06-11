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لبنان

في عيتا الشعب.. إليكم ما فعلته طائرة إسرائيلية

Lebanon 24
11-06-2025 | 14:12
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ذكرت المعلومات أن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت عدداً من القنابل على منزل في بلدة عيتا الشعب.
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ولفتت المصادر إلى أنّ الاعتداء لم يُسفر عن سقوط إصابات في صفوف المواطنين.
 
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