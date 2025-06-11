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لبنان

هذا ما يُحضر له المودعون

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2025 | 14:36
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تُطرح في أوساط الجمعيات المعنية بحقوق المودعين إمكانية تنفيذ تحركات في الشارع قريباً وذلك للضغط باتجاه إقرار واضحة لاستعادة أموالهم في المصارف.
 
ولم تُحسم حتى الآن آلية التحرك، لكن النقاشات التي تجري تُفضي إلى الاتجاه نحو الضغط على الحكومة في الشارع.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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