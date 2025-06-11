العبسي عرض واللواء شقير للمستجدات الامنية والسياسية

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التقى بطريرك وسائر المشرق للروم ، في المقر البطريركي في الربوة، للامن العام، اللواء ، في زيارة بروتوكولية وعرضا للمستجدات الامنية والسياسية الاخيرة في البلاد في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.واستمع من اللواء الى شرح عن آلية عمل جهاز الامن العام وسعيه الدائم للمحافظة على الامن كما والى التطور التكنولوجي والمكننة لمواكبة العصر وتسهيلا لامور المواطنين.بدوره العبسي بالجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية والعسكرية وعلى رأسها مديرية الامن العام باعتبارها صمام امان في عملية ضبط التجاوزات وامن الحدود. وشدد على "ضرورة التعاون لخير ". (الوكالة الوطنية)