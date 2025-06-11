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لبنان

العبسي عرض واللواء شقير للمستجدات الامنية والسياسية

Lebanon 24
11-06-2025 | 15:27
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التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، في المقر البطريركي في الربوة، المدير العام للامن العام، اللواء حسن شقير، في زيارة بروتوكولية وعرضا للمستجدات الامنية والسياسية الاخيرة في البلاد في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
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واستمع العبسي من اللواء الى شرح عن آلية عمل جهاز الامن العام وسعيه الدائم للمحافظة على الامن كما والى التطور التكنولوجي والمكننة لمواكبة العصر وتسهيلا لامور المواطنين.

بدوره اشاد العبسي بالجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية والعسكرية وعلى رأسها مديرية الامن العام باعتبارها صمام امان في عملية ضبط التجاوزات وامن الحدود. وشدد على "ضرورة التعاون لخير لبنان". (الوكالة الوطنية)
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