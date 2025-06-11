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لبنان
قصف يطالُ مزرعة في الجنوب.. مواطن يختفي والجيش يتحرّك!
Lebanon 24
11-06-2025
|
15:30
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أفادت المعلومات بأنه تم فقدان التواصل مع المواطن "ع.ص." في بلدة رامية -
جنوب لبنان
، وذلك إثر تعرض المنطقة لأكثر من غارة جوية نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء.
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وذكرت المصادر أن قوَّة من الجيش ترافقها دورية تابعة لقوات "اليونيفيل"، توجهت للبحث عن المواطن المذكور في مزرعته، فيما لم يتم العثور عليه حتى الآن.
وأوضحت المصادر أن مزرعة المواطن تعرضت لعدة أضرار، ما أسفر عن نفوق عددٍ من الدواجن والماشية جراء الضربات التي نفذتها الطائرة المُسيّرة.
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