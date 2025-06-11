السفير الأميركي السابق غادر بيروت... وهذا موعد عودته

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غادر السفير الأميركي السابق متوجها الى الأميركية، بعد زيارة غير معلنة بدأت في 3 حزيران الجاري، التقى في خلالها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعددا من كبار المسؤولين.ولم يدل هيل بتصاريح عقب اللقاءات في مؤشر الى طابع الزيارة الاستطلاعي.وفي المعلومات ان هيل قد يعود الى بيروت في شهر المقبل.