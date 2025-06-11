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لبنان

السفير الأميركي السابق غادر بيروت... وهذا موعد عودته

Lebanon 24
11-06-2025 | 15:29
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غادر بيروت السفير الأميركي السابق ديفيد هيل متوجها الى الولايات المتحدة الأميركية، بعد زيارة غير معلنة بدأت في 3 حزيران الجاري، التقى في خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وعددا من كبار المسؤولين.
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ولم يدل هيل بتصاريح عقب اللقاءات في مؤشر الى طابع الزيارة الاستطلاعي.


وفي المعلومات ان هيل قد يعود الى بيروت في شهر تموز المقبل.
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