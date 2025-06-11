ما جديد مصرف لبنان؟ آخر معلومة

كشفت مصادر مالية لـ" " أنَّ يقوم بوضع تصوّر لتحديد مصير الودائع، من دون تفاصيله حتى الآن.

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وذكرت المعلومات أنَّ بنود التصور لم تكتمل بعد، فيما ليس من الواضح ما إذا كان سيعلن أي أمرٍ جديد في الوقت القريب بشأن الودائع.

المصادر قالت أيضاً إن الحديث عن رفع السحوبات من 15 ألفاً إلى 89500 ليرة سابق لأوانه، مشيرة إلى أن الأمر هذا لم يحصل حتى الآن، وما من شيء رسمي بشأنه.