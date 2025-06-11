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لبنان

ما جديد مصرف لبنان؟ آخر معلومة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-06-2025 | 16:03
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كشفت مصادر مالية لـ"لبنان24" أنَّ مصرف لبنان يقوم بوضع تصوّر لتحديد مصير الودائع، من دون الكشف عن تفاصيله حتى الآن.
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 وذكرت المعلومات أنَّ بنود التصور لم تكتمل بعد، فيما ليس من الواضح ما إذا كان البنك المركزي سيعلن أي أمرٍ جديد في الوقت القريب بشأن الودائع.
 
المصادر قالت أيضاً إن الحديث عن رفع السحوبات من 15 ألفاً إلى 89500 ليرة سابق لأوانه، مشيرة إلى أن الأمر هذا لم يحصل حتى الآن، وما من شيء رسمي بشأنه.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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