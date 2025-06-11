عبد المسيح يحذر: إدراج لبنان على لائحة تبييض الأموال الأوروبية تهديد مالي جدي

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غرد النائب ، عبر حسابه على منصة "أكس": "إدراج رسميًا على اللائحة الأوروبية السوداء للدول عالية المخاطر في تبييض الأموال هو ناقوس خطر اقتصادي ومالي مدوٍّ. هذا القرار ستكون له تداعيات مباشرة على:- التحويلات المالية الدولية- عمل المصارف وشركاتمسؤولية السلطة الحاكمة جسيمة. استمرار التهرّب من الإصلاحات ومحاسبة الفاسدين يدفع لبنان أكثر نحو العزلة المالية والانهيار".