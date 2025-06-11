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لبنان

عبد المسيح يحذر: إدراج لبنان على لائحة تبييض الأموال الأوروبية تهديد مالي جدي

Lebanon 24
11-06-2025 | 16:11
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غرد النائب أديب عبد المسيح، عبر حسابه على منصة "أكس": "إدراج لبنان رسميًا على اللائحة الأوروبية السوداء للدول عالية المخاطر في تبييض الأموال هو ناقوس خطر اقتصادي ومالي مدوٍّ. هذا القرار ستكون له تداعيات مباشرة على:
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- التحويلات المالية الدولية

- الاستثمارات الأجنبية

- عمل المصارف وشركات الخدمات المالية

مسؤولية السلطة الحاكمة جسيمة. استمرار التهرّب من الإصلاحات ومحاسبة الفاسدين يدفع لبنان أكثر نحو العزلة المالية والانهيار".
 
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