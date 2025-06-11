التشكيلات القضائيّة على الطاولة:تبدّلات كبيرة في مفاصل العدليّة

Advertisement

كتبت" الديار": تدخل التشكيلات القضائية المرتقبة في مرحلة بالغة الأهمية، وسط ترقّب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه هذه الخطوة، التي تُعد من أبرز ملامح الإصلاح المؤسساتي في البلاد. فبحسب مرجع قضائي رفيع المستوى، لم يعد من المقبول أن تبقى السلطة القضائية رهينة الشلل، أو أسيرة التجاذبات، لأن ما يجري اليوم يتعدى التشكيلات بحد ذاتها، ليشكل امتحانًا حقيقيًا لقدرة النهوض من انهيارها المؤسساتي، وإثبات صدق نيتها في تطبيق الإصلاحات التي يطالب بها .وقال المرجع: ليس تفصيلاً إداريًا في بنية الدولة، بل أحد أعمدتها الأساسية. لا دولة من دون قضاء، ولا عدالة من دون استقلال، ولا مؤسسات من دون قضاة يتمتعون بالثقة والهيبة والقدرة. والخطر الأكبر على القضاء ليس فقط في عدم إنجاز التشكيلات، بل في إبقائه ساحةً لتصفية الحسابات، كما جرى في السابق، حين جرى استغلال مؤسسات الدولة بما فيها السلطة القضائية، في سبيل تعزيز سلطة الفرد.تفيد المعطيات أن الاجتماعات التي عقدها مجلس القضاء في الآونة الأخيرة قطعت شوطًا كبيرًا نحو إنجاز واحدة من أضخم التشكيلات القضائية التي يشهدها لبنان، من حيث حجم المناقلات وشمولها لكافة قصور العدل في مختلف المحافظات، بحيث يُنتظر أن تعيد هذه التغييرات الحيوية إلى جسم العدالة، وتكسر حالة الجمود الطويلة.وبحسب المعلومات المتداولة، سيتم تثبيت القاضي سامي صادر في مركز في ، وتعيين القاضية سمرندا نصار رئيسة للهيئة الاتهامية في جبل لبنان، وتكليف القاضي كلود غانم بمنصب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وتعيين القاضي فريد عجيب قاضيًا للتحقيق العسكري الأول. كذلك يُطرح اسم القاضي زياد أبو حيدر لتولي مركز قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، فيما يتقدم اسم القاضي رجا حاموش لمنصب النائب العام الاستئنافي في .أما مركز قاضي التحقيق الأول في بيروت، فيشهد نقاشًا بين اسمين هما القاضي ربيع حسامي والقاضي أحمد رامي الحاج، مع ترجيح كفة حسامي. كما يُطرح اسم القاضي جوني القزي لتولي رئاسة هيئة في ، في حين يُتوقع أن تبقى القاضية جويل فواز، زوجة وزير العدل السابق، في منصبها كرئيسة لهيئة التشريع.وفي هذا الإطار، يبرز الموقف المسؤول لرئيس الجمهورية العماد ، الذي التزم الصمت الإيجابي حيال التشكيلات، وترك لمجلس القضاء الأعلى كامل الحرية في إعدادها وإقرارها. وهو بذلك، لا يتصرف فقط كضامن للدستور، بل كحامٍ حقيقي لمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، في مرحلة يُعد هذا فيها أساسًا لعودة ثقة الناس بمؤسسات الدولة.من هنا، يقول المرجع إن إنجاز التشكيلات القضائية اليوم، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية والطائفية، هو فعل تأسيسي لا يقل أهمية عن انتخاب رئيس للجمهورية، أو تشكيل حكومة. إنه الخطوة الأولى نحو القانون. وما لم يُفك الحصار عن الجسم القضائي، ويُترك ليحكم باسم العدالة لا باسم المصالح، ستبقى الدولة بلا هيبة، والناس بلا ثقة، والقانون بلا روح.لقد آن الأوان لأن يُسمح للقضاء أن يقوم بدوره. فالدولة تُبنى عندما يُبنى قضاؤها، وحين يعود ميزان العدالة إلى التوازن، تبدأ رحلة الخروج من النفق.