"حزب الله" مجرّداَ من "أوراقه"

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كتب في" النهار": إذا صحّت المعلومات التي تسربها وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتزام الأميركية وقف دعم "اليونيفيل" ووضع قرار التمديد لها في الجنوب، فإنها تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لاستمرار عملياتها ضد " "، وبالتالي عدم الانسحاب من النقاط الخمس.لكن الوجه الآخر للتلويح الأميركي، يتمثل بمنح لجنة صلاحيات أوسع لتحل محل "اليونيفيل" في مراقبة تنفيذ بنود اتفاق وقف الذي أعلن في 27 تشرين الثاني2024.فإذا وصلت الأمور إلى إنهاء مهماتها، يعني ذلك خسارة للبنان وتشريع الحدود الجنوبية على مزيد من الاعتداءات المفتوحة على احتمالات حرب أوسع ضد "حزب الله".الأولوية الأميركية الآن ليست للقرار 1701، إنما تطبيق اتفاق وقف النار بما يتضمنه من شروط لنزع سلاح "حزب الله" وفق البنود المدرجة في الاتفاق، ليس في جنوب فحسب إنما في شماله، وبالتالي إنهاء بنية الحزب في المناطق التي كان يعتبرها منزله وساحته، والأخطر فرض أمر واقع في ما يتعلق بحرية الحركة الإسرائيلية وضرب أهداف تزعم أنها تهدّد أمنها. المفارقة أن "حزب الله" لا يزال في حالة إنكار أمام ما تعرض له من ضربات لبنيته، ويساهم خطابه في إعطاء ذرائع لاستمرار هجماته على ، وسط عجز الدولة وعدم تسلمها من الحزب أوراقاً يمكن استخدامها دولياً للضغط وفرض الانسحاب ، وبالتالي الحفاظ على دور .يبقى لبنان على قارعة الانتظار، لا يملك أوراق قوة مع انحسار فورة وتراجع الزخم. أما "حزب الله"، فهو الآن مطالب أكثر من أي وقت بالاعتراف بأن نموذجه جنوباً انتهى كقوة مسلحة، وإن كان يلتف حوله جمهور كبير، كما أن السلاح الذي يحتفظ به لم يعد له وظيفة كما كان خلال مرحلة الاحتلال قبل الألفين.لذا على الحزب ان يتحمل المسؤولية ويقر بالواقع ويترك الأمر للبنانيين في ابتكار أساليب جديدة للتحرير وفرض الدولة لسلطتها في الجنوب.