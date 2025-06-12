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لبنان

تحرّك عاجل لـ "قوى التغيير"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
12-06-2025 | 01:15
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بدأت "قوى التغيير" نشاطا جديًا في أعقاب نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة التي كشفت تراجعًا ملموسًا في شعبيتها، خصوصًا في مناطق الشوف وعاليه وبيروت الأولى.
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وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذه القوى باشرت اتصالات سياسية وتنظيمية مع ناشطين تغييريين، وسط إدراك واسع لضرورة إعادة بناء الثقة مع القواعد الشعبية التي عبّرت عن خيبة أملها في صناديق الاقتراع.
وتتوزع المساعي بين إعادة هيكلة الفرق الميدانية، وتعزيز التنسيق بين المجموعات المستقلة، والانفتاح على قوى مدنية جديدة لم تكن شريكة في المعارك السابقة. كما يجري العمل على تحسين الخطاب السياسي ليكون أكثر التصاقًا بقضايا الناس اليومية بعيدًا عن الشعارات العامة.
 
المصدر: لبنان 24
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