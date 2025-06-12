زحمة سير خانقة في بيروت.. والجيش أقفل شارع المصارف

شهد زحمة سير خانقة نتيجة الانتشار الكثيف لعناصر الجيش، بالتزامن مع تحرك مرتقب للعسكريين المتقاعدين احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.

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وأقدم الجيش على إقفال مدخل شارع المصارف. وأقدم الجيش على إقفال مدخل شارع المصارف.

وأشارت المعلومات إلى أنّ زحمة السير امتدت إلى الطريق الساحلية في ضبية.



