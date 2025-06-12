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لبنان

من "الحزب".. أدوية مجانية لهذه المستوصفات

Lebanon 24
12-06-2025 | 02:12
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واصل وفد من "حزب الله" برئاسة مدير مديرية جبل عامل الثانية في "الهيئة الصحية الإسلامية" أحمد سعد جولاته على عدد من المستوصفات في منطقة شرق صيدا، مقدّماً كميات من الأدوية المجانية لتوزيعها على المواطنين والمرضى.
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وشملت الجولة مستوصفات عبرا، المية ومية، دار العناية - الصالحية، لبعا، المجيدل، ومركز العائلة في عبرا التابع لمطرانية صيدا للروم الكاثوليك.

ولاقت المبادرة، وفق بيان صادر عن الوفد، "تقديراً كبيراً من الهيئات الإدارية في تلك المستوصفات، التي أثنت على دعم حزب الله والهيئة الصحية للأهالي. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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