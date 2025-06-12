من "الحزب".. أدوية مجانية لهذه المستوصفات

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وشملت الجولة مستوصفات ، المية ومية، دار العناية - ، لبعا، المجيدل، ومركز العائلة في عبرا التابع لمطرانية صيدا للروم .ولاقت المبادرة، وفق بيان صادر عن الوفد، "تقديراً كبيراً من الهيئات الإدارية في تلك المستوصفات، التي أثنت على دعم حزب الله والهيئة الصحية للأهالي. (الوكالة الوطنية للإعلام)