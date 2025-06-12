Advertisement

لبنان

لمناسبة عيد القديس أنطونيوس البادواني.. قداس احتفالي في قرطبا السبت

Lebanon 24
12-06-2025 | 03:04
A-
A+
Doc-P-1373943-638853195846679862.png
Doc-P-1373943-638853195846679862.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يترأس رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب الدكتور بشارة الخوري وكهنة رعية قرطبا، قداسا احتفاليا عند السابعة من مساء السبت 14 الحالي، لمناسبة عيد القديس أنطونيوس البادواني وتسلم ذخائره، وذلك على مذبح  المزار الذي يحمل اسمه في جوار الرمل - عند مدخل البلدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بمناسبة الذكرى المئوية الاولى لإعلان قداستها.. قداس احتفالي في مزار القديسة تريزيا الطفل يسوع في سهيله
lebanon 24
12/06/2025 13:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
قدّاس احتفالي من دير المخلّص – غوسطا في أحد العنصرة
lebanon 24
12/06/2025 13:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
صور تختتم الشهر المريمي بقداس احتفالي وزياح حاشد
lebanon 24
12/06/2025 13:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الفاتيكان: الاحتفالات تعم ساحة القديس بطرس والفاتيكان بعد انتخاب الكاردينال بريفوست "ليو الرابع عشر"
lebanon 24
12/06/2025 13:05:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-06-12
05:58 | 2025-06-12
05:46 | 2025-06-12
05:24 | 2025-06-12
05:16 | 2025-06-12
05:11 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24