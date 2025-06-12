لمناسبة عيد القديس أنطونيوس البادواني.. قداس احتفالي في قرطبا السبت

يترأس رئيس الأب الدكتور وكهنة رعية ، قداسا احتفاليا عند السابعة من مساء السبت 14 الحالي، لمناسبة عيد البادواني وتسلم ذخائره، وذلك على مذبح المزار الذي يحمل اسمه في جوار الرمل - عند مدخل البلدة.

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