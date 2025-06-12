العلية استقبل ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي

استقبل رئيس "هيئة الشراء العام" ، في مكتبه في ، ممثلي بعثة ، في زيارة رسمية، لتأكيد "الشراكة المتينة بين الهيئة والاتحاد في دعم إصلاح نظام الشراء العام في ".

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