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لبنان

العلية استقبل ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
12-06-2025 | 03:39
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استقبل رئيس "هيئة الشراء العام" جان العلية، في مكتبه في فردان، ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي، في زيارة رسمية، لتأكيد "الشراكة المتينة بين الهيئة والاتحاد في دعم إصلاح نظام الشراء العام في لبنان".
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