قوة من الجيش تُزيل خرقا اسرائيليا لخط الانسحاب في مرتفعات السدانة مقابل موقع رويسات العلم

أزالت قوة من الجيش خرقا اسرائيليا لخط الانسحاب في مرتفعات السدانة مقابل موقع رويسات بإزاحة سواتر ترابية عن احد الطرقات المؤدية الى المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة " "

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