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لبنان

قوة من الجيش تُزيل خرقا اسرائيليا لخط الانسحاب في مرتفعات السدانة مقابل موقع رويسات العلم

Lebanon 24
12-06-2025 | 04:21
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أزالت قوة من الجيش خرقا اسرائيليا لخط الانسحاب في مرتفعات السدانة مقابل موقع رويسات العلم بإزاحة سواتر ترابية عن احد الطرقات المؤدية الى المنطقة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24
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