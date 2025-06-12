Advertisement

لبنان

في عكار... حاولا سرقة "فيلا"

Lebanon 24
12-06-2025 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1374010-638853277094092720.jpeg
Doc-P-1374010-638853277094092720.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شباناً ضبطوا بالجرم المشهود لصين كانا يُحاولان سرقة فيلا يمتلكها المواطن ب.ب، في بلدة عكار العتيقة.
Advertisement
 
 
وعمد رئيس البلديّة إلى تسليم السارقين إلى شعبة المعلومات.
 
 
وكشفت التحقيقات الأولية، أنّ الموقوفين من أصحاب السوابق، وبحقّهما مذكرات توقيف عدلية.
 
 
كما ضُبط بحوزتهما سكين وأدوات تُستخدم في عمليّات السرقة، إضافة إلى دراجة نارية.
 
 
 
 


مواضيع ذات صلة
عملية سرقة فيلا في لبنان تفضح شبكة يقودها مراهقون
lebanon 24
12/06/2025 15:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
حاولا سرقة دراجة ناريّة على طريق البلمند
lebanon 24
12/06/2025 15:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
من داخل "فيلا"... سرقوا خزنة تحتوي على مجوهرات ومبالغ مالية بقيمة 300 ألف دولار
lebanon 24
12/06/2025 15:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... مُحاولة سرقة سيارة صحافيّ في تلة الخياط
lebanon 24
12/06/2025 15:38:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:31 | 2025-06-12
08:17 | 2025-06-12
08:16 | 2025-06-12
08:07 | 2025-06-12
08:02 | 2025-06-12
07:39 | 2025-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24