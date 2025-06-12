في عكار... حاولا سرقة "فيلا"

أفادت مندوبة " "، أنّ شباناً ضبطوا بالجرم المشهود لصين كانا يُحاولان سرقة فيلا يمتلكها المواطن ب.ب، في بلدة .

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وعمد رئيس البلديّة إلى تسليم السارقين إلى .

وكشفت التحقيقات الأولية، أنّ الموقوفين من أصحاب السوابق، وبحقّهما مذكرات توقيف عدلية.

كما ضُبط بحوزتهما سكين وأدوات تُستخدم في عمليّات السرقة، إضافة إلى دراجة نارية.





