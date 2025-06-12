سلوم: أي صيدلي يثبت تورطه في تهريب الأدوية سيُحاسب تأديبياً

أعلن نقيب صيادلة الدكتور في بيان، أن "نقابة صيادلة لبنان سترفع الغطاء وستلاحق في أي صيدلي يثبت تورّطه في تهريب الدواء المدعوم أو الاتجار بالأدوية المزوّرة والمهربة"، مطالباً بـ" المتورطين من الرؤوس الكبيرة والتجار الكبار والمهربين من غير الصيادلة، الذين يشكلون الأساس في هذه القضية".

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وجاء كلام سلوم بعد لقائه الأول في ، بناء على طلبه، حيث وضعه في صورة ملف الدواء والمعطيات المتوفرة لدى النقابة، مشدداً على أن "النقابة في تنسيق مستمر مع والأجهزة الأمنية منذ أكثر من ثلاث سنوات".



وعقب اللقاء، عقد مجلس نقابة صيادلة لبنان اجتماعاً خصصه لبحث إمكانية اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد كل من يثبت تورطه في هذه القضية التي تمس صحة المريض، والتي طالما رفعت النقابة رايتها ولم تترك باب مسؤول إلا وطرقته. وأكد المجلس أن "أي صيدلي يثبت تورطه سيحاسب وفق القوانين والأنظمة الداخلية من خلال مجلس التأديب".