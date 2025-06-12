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لبنان

سلوم: أي صيدلي يثبت تورطه في تهريب الأدوية سيُحاسب تأديبياً

Lebanon 24
12-06-2025 | 08:02
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أعلن نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان، أن "نقابة صيادلة لبنان سترفع الغطاء وستلاحق في مجلس التأديب أي صيدلي يثبت تورّطه في تهريب الدواء المدعوم أو الاتجار بالأدوية المزوّرة والمهربة"، مطالباً بـ"الكشف عن المتورطين من الرؤوس الكبيرة والتجار الكبار والمهربين من غير الصيادلة، الذين يشكلون الأساس في هذه القضية".
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وجاء كلام سلوم بعد لقائه قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، بناء على طلبه، حيث وضعه في صورة ملف الدواء والمعطيات المتوفرة لدى النقابة، مشدداً على أن "النقابة في تنسيق مستمر مع القضاء والأجهزة الأمنية منذ أكثر من ثلاث سنوات".

وعقب اللقاء، عقد مجلس نقابة صيادلة لبنان اجتماعاً خصصه لبحث إمكانية اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضد كل من يثبت تورطه في هذه القضية التي تمس صحة المريض، والتي طالما رفعت النقابة رايتها ولم تترك باب مسؤول إلا وطرقته. وأكد المجلس أن "أي صيدلي يثبت تورطه سيحاسب وفق القوانين والأنظمة الداخلية من خلال مجلس التأديب".
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