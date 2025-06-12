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لبنان

شحادة استقبل فاعليات بلدية وإدارية وبحث في تطوير الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
12-06-2025 | 11:52
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عقد وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، سلسلة لقاءات مع وفود رسمية وشخصيات بلدية وإدارية، في إطار متابعته لملفات التحول الرقمي والتكنولوجيا وتطوير الخدمات العامة.
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واستقبل شحادة وفدا من شركة Huawei العالمية برئاسة رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فيليب غان، حيث عرض الوفد خطط الشركة لدعم مسار تطوير الذكاء الاصطناعي في لبنان، وناقش الطرفان إمكانات التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، خصوصا تلك المتعلقة بالبنى التحتية الرقمية والتعليم والحوكمة الذكية.

كما التقى شحادة رئيس بلدية الشويفات نضال الجردي، حيث تم عرض مشروع البلدية في مجال الرقمنة والتحول الرقمي، وطلب الوفد دعم الوزارة في تنفيذ المشروع، إضافة إلى رعاية الوزير لمؤتمر حول الذكاء الاصطناعي من المزمع إقامته في البلدة خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متابعة ملف المهجرين، استقبل الوزير شحادة رئيس بلدية بريح عيد حسون، حيث تم البحث في الملفات العالقة وآليات التعاون بين الوزارة والبلدية لمتابعة عملية العودة وتعزيز الإنماء المتوازن.

كما استمع شحادة إلى عرض قدمه المدير العام لسلامة الغذاء إيلي عوض، حول خارطة طريق جديدة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء، من خلال استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين الرقابة وجودة الغذاء في الأسواق اللبنانية.

واختتم الوزير لقاءاته باستقبال المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور) المهندسة لانا درغام، حيث تم عرض عدد من المشاريع والخطط التي يمكن تنفيذها، بالتعاون مع وزارة التكنولوجيا، وتم البحث في آليات التوحيد والتحديث في المعايير والمواصفات لتتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية. (الوكالة الوطنية)
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