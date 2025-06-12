شحادة استقبل فاعليات بلدية وإدارية وبحث في تطوير الذكاء الاصطناعي

Advertisement

عقد وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور ، سلسلة لقاءات مع وفود رسمية وشخصيات بلدية وإدارية، في إطار متابعته لملفات التحول الرقمي والتكنولوجيا وتطوير .واستقبل شحادة وفدا من شركة Huawei العالمية برئاسة رئيس الشركة لمنطقة وآسيا الوسطى فيليب غان، حيث عرض الوفد خطط الشركة لدعم مسار تطوير في ، وناقش الطرفان إمكانات التعاون في مجالات ، خصوصا تلك المتعلقة بالبنى التحتية الرقمية والتعليم والحوكمة الذكية.كما التقى شحادة رئيس بلدية نضال الجردي، حيث تم عرض مشروع البلدية في مجال الرقمنة والتحول الرقمي، وطلب الوفد دعم الوزارة في تنفيذ المشروع، إضافة إلى رعاية الوزير لمؤتمر حول الذكاء الاصطناعي من المزمع إقامته في البلدة خلال الفترة المقبلة.وفي سياق متابعة ملف المهجرين، استقبل الوزير شحادة رئيس بلدية عيد حسون، حيث تم البحث في الملفات العالقة وآليات التعاون بين الوزارة والبلدية لمتابعة عملية العودة وتعزيز الإنماء المتوازن.كما استمع شحادة إلى عرض قدمه لسلامة الغذاء عوض، حول خارطة طريق جديدة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء، من خلال استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين الرقابة وجودة الغذاء في الأسواق .واختتم الوزير لقاءاته باستقبال المديرة العامة لمؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور) المهندسة لانا ، حيث تم عرض عدد من المشاريع والخطط التي يمكن تنفيذها، بالتعاون مع وزارة التكنولوجيا، وتم البحث في آليات التوحيد والتحديث في المعايير والمواصفات لتتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية. (الوكالة الوطنية)