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لبنان

الجيش يتدخل... إليكم آخر تطورات الاشتباك المسلّح في عرسال

Lebanon 24
12-06-2025 | 12:46
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أفادت معلومات "لبنان 24" مساء اليوم، بوقوع اشباك مسلح بين شبان من آل عز الدين على خلفية خلاف على أرض، ما أدى إلى إطلاق نار من أسلحة حربية وأسفر عن سقوط عدد من الإصابات.
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وعلى الفور، تدخل الجيش والقوى الأمنية لمنع تطور الإشكال وملاحقة مطلقي النار.
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