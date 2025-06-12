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لبنان

بيان من نقابة المستشفيات.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
12-06-2025 | 12:51
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أعلنت نقابة المستشفيات في لبنان ببيان، أن "الهيئة العامة للنقابة انتخبت هيئة مكتب جديدة كالاتي: الدكتور بطرس يارد (المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي) رئيسا، النائب الدكتور فادي علامة (مستشفى الساحل الطبي الجامعي) نائبا للرئيس، محمد علي حمندي (مستشفى المقاصد) امينا للسر، ميشال شاهين: (مركز بحنس الطبي) امينا للصندوق، رولا غاريوس ( مستشفى جبل لبنان) وعزام اسوم (المستشفى الإسلامي الخيري) وريتشارد هيكل (مستشفى هيكل) والدكتور علي عبدالله (مستشفى رياق) وغادة القرعاوي (مستشفى البقاع) وحسين شقير (مستشفى الرسول الأعظم) والدكتور انطوني نصر (مستشفى سان شارل) وجورج الغول (مستشفى سرحال) أعضاء".
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ولفتت الى أنه "فاز بالتزكية عن لجنة الآداب الإستشفائية كل من: بيار جلخ (مستشفى العين والأذن- النقاش)، الدكتور اسد شرف الدين (مستشفى العيون- عاليه)، الدكتور سعود اليوسف (مركز اليوسف الإستشفائي- حلبا)".
 
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