بيان من نقابة المستشفيات.. ماذا جاء فيه؟

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أعلنت نقابة المستشفيات في ببيان، أن " للنقابة انتخبت هيئة مكتب جديدة كالاتي: الدكتور يارد (المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي) رئيسا، النائب الدكتور فادي علامة (مستشفى الساحل الطبي الجامعي) ، محمد علي حمندي (مستشفى المقاصد) امينا للسر، ميشال شاهين: (مركز بحنس الطبي) امينا للصندوق، رولا غاريوس ( مستشفى جبل لبنان) وعزام اسوم (المستشفى الإسلامي الخيري) وريتشارد هيكل (مستشفى هيكل) والدكتور (مستشفى رياق) وغادة القرعاوي (مستشفى البقاع) وحسين (مستشفى الرسول الأعظم) والدكتور انطوني نصر (مستشفى سان شارل) وجورج الغول (مستشفى سرحال) أعضاء".ولفتت الى أنه "فاز بالتزكية عن لجنة الآداب الإستشفائية كل من: جلخ (مستشفى والأذن- النقاش)، الدكتور اسد شرف الدين (مستشفى العيون- عاليه)، الدكتور اليوسف (مركز اليوسف الإستشفائي- حلبا)".