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لبنان

بالصورة... هذه هوية المُستهدف في غارة النبطية الفوقا

Lebanon 24
12-06-2025 | 15:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24" باستشهاد الشاب محمد قاسم عجمي، بعد استهدافه أثناء وجوده على متن دراجة نارية في النبطية الفوقا.
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وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة التي شنتها مسيرة للعدو الإسرائيلي على دراجة نارية في النبطية الفوقا أدت إلى سقوط شهيد.



 


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