مع ارتفاع اسعار المحروقات.. مصدر يوضح: لهذا السبب لم يرتفع سعر ربطة الخبز

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لا يزال قرار رفع سعر صفيحة البنزين 100 الف ليرة يرخي بثقله على الداخل اللبناني، على الرغم من قرار مجموعة من النقابات بعدم التصعيد افساحاً في المجال امام مزيد من التشاور مع الحكومة لايجاد بديل عنها لتمويل الزيادات للعسكريين.وقد اتجهت الانظار في الساعات الماضية الى ربطة الخبز، التي تعتبر من اولى الانتاجات التي كانت تتأثر في السابق بأي رفع للضرائب، الا ان هذه المرة حافظت ربطة الخبز على سعرها ووزنها بعد اكثر من اسبوع على القرار الوزاري، فما هو السبب؟تشير مصادر في ، الى ان سعر ووزن ربطة الخبز سيبقيان على حالهما على الرغم من ارتفاع أسعار المحروقات، لان هذا الامر ليس مرتبطا بهذه المادة الحيوية فقط، بل بامور اخرى تؤثر على سعر الخبز، وقد ساعد تراجع سعر القمح عالميا الى عدم تأثر سعر ربطة الخبز محلياً.