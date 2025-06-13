"التيار" بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران: لبنان يجب ألا يكون طرفاً في هذا النزاع

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أعرب في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، ولا سيما الهجوم الذي أطلقته ضد الجمهورية الإسلامية في ، عن بالغ قلقه من تداعيات هذه المواجهة على الأمن الإقليمي والاستقرار الدولي، وخاصةً على الأوضاع العامّة في .وفي بيان، أكد " " أنه "إذ يرفض من حيث المبدأ كل أشكال الحروب والاعتداءات على السيادة الوطنية لأي دولة، يؤكد تمسكه الثابت بالقانون الدولي، ويدعو إلى ضرورة حماية المدنيين الأبرياء وتجنيبهم ويلات العنف والصراعات، أيّاً كان مصدرها".وشدد على أن لبنان يجب ألا يكون طرفاً في هذا النزاع، داعياً الجميع إلى تحييده عن أي تدخل أو تورط في هذه الحرب، حفاظاً على مصالحه الوطنية العليا، وعلى أمن وسلامة شعبه ومؤسساته.كما اعتبر أن المصلحة الوطنية تقتضي التزاماً كاملاً بسياسة تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، والعمل على تحصين الداخلية وتعزيز الاستقرار، وعدم السماح بتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.وأمل التيار في البيان أن تتضافر الجهود الدولية والاقليمية لاحتواء التصعيد واستمرار المفاوضات النووية بين اميركا وايران وفتح المجال أمام حلول سلمية تحفظ سيادة الدول، وتحمي شعوب المنطقة من مزيد من الدمار والانقسام.