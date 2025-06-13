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لبنان

"التيار" بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران: لبنان يجب ألا يكون طرفاً في هذا النزاع

Lebanon 24
13-06-2025 | 01:08
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أعرب التيار الوطني الحر في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، ولا سيما الهجوم الذي أطلقته إسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، عن بالغ قلقه من تداعيات هذه المواجهة على الأمن الإقليمي والاستقرار الدولي، وخاصةً على الأوضاع العامّة في لبنان.
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وفي بيان، أكد "التيار" أنه "إذ يرفض من حيث المبدأ كل أشكال الحروب والاعتداءات على السيادة الوطنية لأي دولة، يؤكد تمسكه الثابت بالقانون الدولي، ويدعو إلى ضرورة حماية المدنيين الأبرياء وتجنيبهم ويلات العنف والصراعات، أيّاً كان مصدرها".

وشدد على أن لبنان يجب ألا يكون طرفاً في هذا النزاع، داعياً الجميع إلى تحييده عن أي تدخل أو تورط في هذه الحرب، حفاظاً على مصالحه الوطنية العليا، وعلى أمن وسلامة شعبه ومؤسساته.

كما اعتبر أن المصلحة الوطنية اللبنانية تقتضي التزاماً كاملاً بسياسة تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، والعمل على تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الاستقرار، وعدم السماح بتحويل لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

وأمل التيار في البيان أن تتضافر الجهود الدولية والاقليمية لاحتواء التصعيد واستمرار المفاوضات النووية بين اميركا وايران وفتح المجال أمام حلول سلمية تحفظ سيادة الدول، وتحمي شعوب المنطقة من مزيد من الدمار والانقسام.
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