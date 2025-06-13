مطار بيروت يستقبل الدفعة الأولى من الحجاج العائدين من مكة

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حطّت أولى الرحلات من ، في مطار الدولي في ، مساء أمس، وعلى متنها فوج من الحجاج اللبنانيين العائدين إلى أرض الوطن بعد تأديتهم مناسك الحج لهذا العام.وتشكّل هذه الرحلة باكورة سلسلة من الرحلات المرتقبة التي ستنقل على متنها أكثر من ثمانية آلاف حج لبناني وفلسطيني، كانوا حصلوا على تأشيرات حج لهذا الموسم، على أن تتوالى الرحلات خلال الأيام المقبلة لاستكمال عودة الحجاج.وتواكب الجهات المعنية في عمليات الاستقبال والتنظيم، بما يضمن راحة العائدين وسلاسة الإجراءات. (الوكالة الوطنية)