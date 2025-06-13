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لبنان

مطار بيروت يستقبل الدفعة الأولى من الحجاج العائدين من مكة

Lebanon 24
13-06-2025 | 01:12
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حطّت أولى الرحلات القادمة من المدينة المنورة، في مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت، مساء أمس، وعلى متنها فوج من الحجاج اللبنانيين العائدين إلى أرض الوطن بعد تأديتهم مناسك الحج لهذا العام.
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وتشكّل هذه الرحلة باكورة سلسلة من الرحلات المرتقبة التي ستنقل على متنها أكثر من ثمانية آلاف حج لبناني وفلسطيني، كانوا حصلوا على تأشيرات حج لهذا الموسم، على أن تتوالى الرحلات خلال الأيام المقبلة لاستكمال عودة الحجاج.

وتواكب الجهات المعنية في المطار عمليات الاستقبال والتنظيم، بما يضمن راحة العائدين وسلاسة الإجراءات. (الوكالة الوطنية)
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