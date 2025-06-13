"حزب الله" ينفتح على بعض معارضيه

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يواصل " " مساعيه لاحتواء كامل الواقع في ، في ظل مرحلة دقيقة تتطلب ضبط الساحة وتفادي الانقسامات الداخلية.وفي هذا السياق، برزت زيارة وفد من "الحزب" إلى الشيخ ، عقب تعرّضه لاعتداء قبل أيام، في خطوة قرأها كثيرون على أنها جزء من نهج الحزب في مدّ اليد إلى الشخصيات داخل الطائفة.وتشير المعطيات إلى أن الحزب، وبعد تجربة السنوات الأخيرة، يسعى لتخفيف التوتر مع عدد من رجال الدين والمثقفين الذين كانوا في موقع النقد أو التمايز، وذلك عبر احتضانهم سياسيًا واجتماعيًا من دون فرض شروط قاسية. وتُدرج هذه الخطوات ضمن سياسة الحزب لتوحيد الصف الشيعي، خصوصًا مع تصاعد التحديات الخارجية والتصعيد الإقليمي.