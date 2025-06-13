Advertisement

لبنان

"حزب الله" ينفتح على بعض معارضيه

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-06-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1374488-638853994363068668.jpg
Doc-P-1374488-638853994363068668.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواصل "حزب الله" مساعيه لاحتواء كامل الواقع الشيعي في لبنان، في ظل مرحلة دقيقة تتطلب ضبط الساحة وتفادي الانقسامات الداخلية.
Advertisement
وفي هذا السياق، برزت زيارة وفد من "الحزب" إلى الشيخ ياسر عودة، عقب تعرّضه لاعتداء قبل أيام، في خطوة قرأها كثيرون على أنها جزء من نهج الحزب في مدّ اليد إلى الشخصيات المعارضة داخل الطائفة.
وتشير المعطيات إلى أن الحزب، وبعد تجربة السنوات الأخيرة، يسعى لتخفيف التوتر مع عدد من رجال الدين والمثقفين الشيعة الذين كانوا في موقع النقد أو التمايز، وذلك عبر احتضانهم سياسيًا واجتماعيًا من دون فرض شروط قاسية. وتُدرج هذه الخطوات ضمن سياسة الحزب لتوحيد الصف الشيعي، خصوصًا مع تصاعد التحديات الخارجية والتصعيد الإقليمي.
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الحكومة: معارضة "حزب الله" تتراجع ولـ"القوات" اعتراضات بسيطة
lebanon 24
13/06/2025 12:02:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عون الى العراق اليوم و"حزب الله" ينتقد مواقف "بعض الحكومة"
lebanon 24
13/06/2025 12:02:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": ليت لدى بعض شركاء الوطن القليل من وطنية!
lebanon 24
13/06/2025 12:02:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تراجع السجال بين سلام وحزب الله بتدخل"بعض المحبّين"
lebanon 24
13/06/2025 12:02:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-13
04:38 | 2025-06-13
04:36 | 2025-06-13
04:28 | 2025-06-13
04:21 | 2025-06-13
04:10 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24