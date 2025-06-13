عند حدود لبنان.. هذا ما تفعله إسرائيل الآن

ذكرت القناة الـ"12" ، اليوم الجمعة، أنّ الجيش أقدم على تعزيز قواته عند الحدود مع ، وذلك تزامناً مع الهجمات المتبادلة بين وإسرائيل.

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وقالت القناة إن الجيش عمد إلى اتخاذ خطوته المذكورة بتعزيز القوات منذ الليلة الماضية، مشيرة إلى أنه تمت إعادة حشد فرق الاحتياط بالإضافة إلى تعزيز خطوط الدفاع.

ولفتت القناة إلى أنه وُضعت أيضاً خطة هجومية في حال إطلاق النار من لبنان، وأضافت: "في هذه المرحلة، لا توجد تصريحات من لبنان حول المشاركة في هجوم مُحتمل على ".