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لبنان

عند حدود لبنان.. هذا ما تفعله إسرائيل الآن

Lebanon 24
13-06-2025 | 02:40
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ذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ الجيش الإسرائيلي أقدم على تعزيز قواته عند الحدود مع لبنان، وذلك تزامناً مع الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.
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وقالت القناة إن الجيش عمد إلى اتخاذ خطوته المذكورة بتعزيز القوات منذ الليلة الماضية، مشيرة إلى أنه تمت إعادة حشد فرق الاحتياط بالإضافة إلى تعزيز خطوط الدفاع.
 
ولفتت القناة إلى أنه وُضعت أيضاً خطة هجومية في حال إطلاق النار من لبنان، وأضافت: "في هذه المرحلة، لا توجد تصريحات من لبنان حول المشاركة في هجوم مُحتمل على إسرائيل".
 
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