Advertisement

لبنان

آخر خبر عن "حزب الله" بعد هجوم إيران.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث

Lebanon 24
13-06-2025 | 04:10
A-
A+
Doc-P-1374626-638854099950274221.jpg
Doc-P-1374626-638854099950274221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن سبب الهجوم الذي نفذته إسرائيل ضد إيران، قائلة إنه ارتبط بالتخطيط لـ"غزو الأراضي الإسرائيلية".
Advertisement
 
وقال التقرير إن الجيش الإسرائيلي تحدث عن وجود معلومات إستخباراتية تُشير إلى أن النظام الإيراني أنشأ برنامجاً نووياً سرياً ويعملُ على امتلاك أسلحة نووية في المستقبل القريب، في حين أن المحور الإيراني يخطط لإعادة إحياء هجوم 7 تشرين الأول 2023، وذلك حينما هاجمت حركة "حماس" المستوطنات الإسرائيلية قرب غزة.
 
وفي السياق، لفتت الصحيفة إلى أنَّ مسؤولين كبار في إيران، خططوا مع "حزب الله" و "حماس" لاستخدام نيران دقيقة من جميع دول "محور المقاومة" في المنطقة، مما سيؤدي إلى غزو الأراضي الإسرائيلية، على حد تعبيرها.
 
وأكملت: "بالتوازي مع مساعي النظام الإيراني للحصول على أسلحة نووية، يُنتج النظام عشرات الآلاف من الصواريخ والطائرات المُسيّرة، ويُروّج لخطط هجوم بري مُشترك من عدة ساحات في آنٍ واحد. تُظهر العديد من المواد التي صودرت خلال الحرب التنسيق بين النظام الإيراني وقيادة حماس وحزب الله، حتى بعد هجوم 7 تشرين الأول، حيث يُخطط النظام لإعادة تسليحهما".
 
 
(رصد لبنان24)
مواضيع ذات صلة
ماذا يجري بين إيران والسعودية؟ تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث
lebanon 24
13/06/2025 12:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الذي قد تفعله إيران بـ"سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يكشف
lebanon 24
13/06/2025 12:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران خططت لهجوم واسع النطاق عبر "حزب الله" وحماس والحوثيين (القناة 14 الإسرائيلية)
lebanon 24
13/06/2025 12:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن السلاح.. تقرير أميركي يتحدث عن تحوّل ملحوظ في خطاب "حزب الله"
lebanon 24
13/06/2025 12:06:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-13
04:38 | 2025-06-13
04:36 | 2025-06-13
04:28 | 2025-06-13
04:21 | 2025-06-13
04:07 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24