آخر خبر عن "حزب الله" بعد هجوم إيران.. تقريرٌ إسرائيلي يتحدّث

نشرت صحيفة " " تقريراً جديداً تحدثت فيه عن سبب الهجوم الذي نفذته ضد ، قائلة إنه ارتبط بالتخطيط لـ"غزو الأراضي الإسرائيلية".

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وقال التقرير إن الجيش تحدث عن وجود معلومات إستخباراتية تُشير إلى أن النظام أنشأ برنامجاً نووياً سرياً ويعملُ على امتلاك أسلحة نووية في القريب، في حين أن المحور الإيراني يخطط لإعادة إحياء هجوم 7 تشرين الأول 2023، وذلك حينما هاجمت حركة " " الإسرائيلية قرب غزة.

وفي السياق، لفتت الصحيفة إلى أنَّ مسؤولين كبار في إيران، خططوا مع " " و "حماس" لاستخدام نيران دقيقة من جميع دول "محور " في المنطقة، مما سيؤدي إلى غزو الأراضي الإسرائيلية، على حد تعبيرها.

وأكملت: "بالتوازي مع مساعي النظام الإيراني للحصول على أسلحة نووية، يُنتج النظام عشرات الآلاف من الصواريخ والطائرات المُسيّرة، ويُروّج لخطط هجوم مُشترك من عدة ساحات في آنٍ واحد. تُظهر العديد من المواد التي صودرت خلال الحرب التنسيق بين النظام الإيراني وقيادة حماس وحزب الله، حتى بعد هجوم 7 تشرين الأول، حيث يُخطط النظام لإعادة تسليحهما".

(رصد لبنان24)